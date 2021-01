Spahn: "Haben mehr als genug Impfstoff"

In Deutschland machen viele Gesundheitsminister Jens Spahn für den schleppenden Impfstart verantwortlich. Der bittet um Geduld. Kanzlerin Angela Merkel hingegen will die Produktion der Impfstoffe beschleunigen.

Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Mittwoch vor allem eines im Sinn: die deutsche Impfstrategie, die auch seine eigene ist, zu verteidigen. "Ich hätte auch das Zehnfache bestellen können", sagte er am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Damit spielte der 40-Jährige auf das "Impfchaos" in Deutschland an, wie die "Bild"-Zeitung den Engpass bei den zur Verfügung stehenden Impfdosen bezeichnet hatte. "Wir haben genug, mehr als genug Impfstoff für alle bestellt", stellte Spahn, dem noch immer Außenseiterchancen für ...