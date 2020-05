Corona hat viele Spanier arbeitslos gemacht. Nun will die Regierung gegensteuern.

Der Coronakrise folgt die soziale Katastrophe. Die Schlangen jener, die in Spanien vor den Suppenküchen anstehen, werden immer länger. "Viele Familien befinden sich am Limit", beschreibt ein Caritas-Bericht die Lage. Vor den Essensausgaben, die in vielen Städten die Not zu ...