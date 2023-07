Die Volkspartei ist in Spanien stärkste Kraft. Wer künftig regiert, ist dennoch völlig offen - und ausgerechnet vom katalanischen Separatistenführer abhängig.

Siegen heißt nicht unbedingt regieren. Diese politische Weisheit scheint sich nun auch in Spanien zu bestätigen. Denn das konservative Lager hat in dem südeuropäischen Land einen bitteren Sieg geholt, der sich noch in eine Niederlage verwandeln könnte.

Der ...