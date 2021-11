Spanien impft uns was vor und nimmt die sechste Welle gelassen

In Spanien sind etwa 90 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahre geimpft. Spaniens Botschafterin in Österreich, Christina Fraile, erklärt, welche Rolle das Trauma der ersten Welle spielt und mit welcher Verwunderung man nach Österreich blickt.

Während in Österreich wieder Einschränkungen drohen, nimmt in Spanien das Leben wieder an Fahrt auf. Spanien hat eine der höchsten Impfquoten und derzeit mit die niedrigsten Corona-Zahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei leicht steigender Tendenz bei gut 30, knapp 79 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Gerechnet auf die impfbare Bevölkerung über 12 Jahre sind es fast 90 Prozent.

Fast alle Corona-Beschränkungen wurden daher aufgehoben. Eine Impf- oder Testpflicht am Arbeitsplatz besteht nicht. In den meisten Gemeinschaften, die Bundesländern ...