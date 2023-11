Spanien: Oppositionsproteste gegen Amnestie für Katalanen

In Spanien haben am Sonntag Zehntausende bei von der konservativen Opposition (Volkspartei/PP) organisierten Demonstrationen gegen die geplante Amnestie für katalanische Separatisten demonstriert. Mit diesem Zugeständnis will sich Ministerpräsident Pedro Sánchez (Sozialisten/PSOE) eine weitere Amtszeit sichern. "Wir werden nicht schweigen, bis es Neuwahlen gibt", tönte hingegen PP-Chef Alberto Núñez Feijóo vor einer jubelnden Menge in der Hauptstadt Madrid.

BILD: SN/APA/AFP/THOMAS COEX Spanien: Oppositionsdemo gegen Amnestie für katalanische Separatisten