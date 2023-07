Spanien steuert bei Wahl in zwei Wochen auf Rechtsruck zu

In Spanien zeichnet sich zwei Wochen vor der Parlamentswahl ein Rechtsruck ab. Die konservative Volkspartei (PP) konnte ihren Vorsprung vor der regierenden Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) nach einer am Sonntag veröffentlichten Ipsos-Befragung für die Zeitung "La Vanguardia" ausbauen. Allerdings kommt demnach die PP nur in einer Koalition mit der ultrarechten Vox-Partei auf eine absolute Mehrheit von bis zu 180 Sitzen in dem 350 Mandate zählenden Abgeordnetenhaus.

BILD: SN/APA/AFP/JAVIER SORIANO Spaniens Premier Sánchez droht Niederlage bei Parlamentswahl