Spanien stöhnt unter hohen Mietkosten

Ein neues Wohnungsgesetz soll Abhilfe schaffen. Es beinhaltet nicht nur einen Mietpreisdeckel, sondern auch finanzielle Anreize für Vermieter.

Ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu finden ist eine der größten Sorgen der Spanierinnen und Spanier. Der sozialdemokratische Regierungschef Pedro Sánchez will daher mit einem neuen Wohnungsgesetz vor dem kommenden "Superwahlsonntag" Pluspunkte sammeln. In mehr als 8000 Rathäusern und in zwölf von 17 Regionen wird die Macht mit den Kommunal- und Regionalwahlen am 28. Mai neu verteilt. Sie gelten als Test für die nationale Parlaments- und Regierungswahl Ende des Jahres. Für Sánchez, der mit einem Minderheitskabinett regiert, geht es ...