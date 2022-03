Spanien verzichtet auf Isolation

Die Pandemie traf Spanien zu Beginn hart. Jetzt hat sich die Lage entspannt. Und so entspannt sich auch der Umgang mit dem Virus.

Die Erleichterung ist groß. Ab Montag müssen in Spanien Coronainfizierte, die keine oder nur leichte Symptome haben, nicht mehr in Quarantäne. Das vereinbarte das Gesundheitsministerium in Madrid mit den autonomen Gemeinschaften des Landes, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte.

Nur bei gefährdeten Personengruppen gelten die bisherigen Maßnahmen auch weiterhin. Dazu zählen alle Menschen über 60 sowie solche mit einer Immunschwäche, außerdem Schwangere und Mitarbeiter des Gesundheitswesens.

Auch die bisherige Test- und Meldepflicht bei einer möglichen Coronainfektion ...