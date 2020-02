Spanien will Google, Facebook & Co. zur Kasse bitten

Die neue Regierung will eine Digitalsteuer, lässt sich aber bei der Umsetzung noch etwas Zeit.

Spanien folgt Frankreich und will Onlinekonzerne wie Google, Facebook, Amazon oder Apple künftig mit einer Digitalsteuer belegen. Dies soll als Ausgleich dafür dienen, dass diese Unternehmen ihre Gewinne üblicherweise nicht in Spanien versteuern, sondern in Niedrigsteuerländer verschieben. Die neue Abgabe ...