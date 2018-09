Spanien will pro Abschiebung einen Ausbildungsplatz schaffen

Spanien arbeitet an einem ungewöhnlichen Vorschlag in der Migrationsdebatte, der beim EU-Gipfel in Salzburg präsentiert werden könnte. Für jeden abgeschobenen Migranten möchte Spanien einen Ausbildungsplatz schaffen, der einem Angehörigen desselben Landes ermöglicht, in Spanien Fertigkeiten zu erwerben, sagte EU-Staatssekretär Luis Marco Aguiriano Nalda der Nachrichtenagentur EFE.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Regierungschef Pedro Sanchez prüfe gerade den Vorschlag