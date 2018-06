Spanien will Schiff mit 629 Flüchtlingen aufnehmen

Spanien hat im Streit zwischen Italien und Malta um das NGO-Schiff "Aquarius" mit 629 Migranten an Bord einen entscheidenden Schritt gesetzt. Ministerpräsident Pedro Sanchez teilte am Montag in einer Presseaussendung mit, dass Spanien die Einfahrt des Rettungsschiffes in Valencia aus "humanitären Gründen" zulassen wolle.

SN/APA (AFP)/LOUISA GOULIAMAKI "Aquarius" könnte in Valencia anlegen