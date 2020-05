Spanien will Touristen vor Juli auf Inseln lassen

Spanien will im Rahmen eines Pilotprojekts bereits vor Juli Touristen ins Land lassen. Das Pilotprojekt solle nach derzeitigem Stand die Inselgruppen der Balearen und der Kanaren umfassen, teilte das Tourismusministerium am Samstag in Madrid mit. Dort könnten die derzeit geltenden Einreisebeschränkungen bereits ab dem 22. Juni gelockert werden. In Italien geht es bereits jetzt wieder los.

SN/APA (AFP)/OLIVER LANG Mallorca war vom Virus weniger betroffen als andere Regionen