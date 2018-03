Spaniens Frauen ließen das Land stillstehen

Hunderttausende demonstrierten am Weltfrauentag gegen eine "Macho-Gesellschaft, die alles durchtränkt".

Mit einem lauten Konzert begann am Donnerstag Spaniens erster Streik der Frauen. Auf Madrids berühmtem Platz Puerta del Sol trommelten Hunderte mit Kochlöffeln auf Töpfe und Pfannen. Unter dem Motto "Wenn wir streiken, steht die Welt still" hatten feministische Organisationen und Gewerkschaften dazu aufgerufen, im ganzen Land die Arbeit niederzulegen und für ein Ende der Lohndiskriminierung und des Machismus in Spanien zu demonstrieren.