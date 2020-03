Spaniens König erinnert an Opfer der Anschläge von Madrid

Am 16. Jahrestag der Anschläge auf Vorortezüge in Madrid haben Frankreich und Spanien der mehr als 190 Opfer gedacht. Der spanische König Felipe VI. sagte am Mittwoch bei einer Gedenkzeremonie in Paris, das Erinnern sei "unerlässlich, um den Terrorismus zu bekämpfen". Am 11. März 2004 hatten Islamisten in Madrid Bomben in den Zügen gezündet und insgesamt 191 Menschen getötet.

SN/APA (AFP)/GONZALO FUENTES König Felipe VI. und Frankreichs Präsident Macron bei Gedenken in Paris