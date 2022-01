Spaniens Königspaar besucht Wien - doch die Skandale des Ex-Königs wirken nach

Das spanische Königspaar kämpft gegen das angekratzte Image der Krone. Ihr Besuch in Wien kommt Felipe und Letizia daher gerade recht.

Der offizielle Besuch am Montag in Wien dürfte für Spaniens König Felipe VI. und Gemahlin Letizia eine angenehme Verschnaufpause werden. Denn in Spanien steht es nicht zum Besten um die Monarchie. Vor allem die ständigen Skandale um Altkönig Juan Carlos I. und dessen Schwiegersohn Iñaki Urdangarin belasten das Image der Krone seit Jahren.

Das Königspaar hat es geschafft, die meisten Klippen zu umschiffen. Dabei hilft ihnen ihr Leitspruch, den Felipe bei der Amtsübernahme 2014 verkündete: "Die Krone muss ...