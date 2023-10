Spaniens Ministerpräsident mit Regierungsbildung beauftragt

König Felipe VI. hat in Spanien den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Das habe das Staatsoberhaupt nach einer neuen zweitägigen Konsultationsrunde mit Parteichefs beschlossen, sagte Unterhauspräsidentin Francina Armengol am Dienstag in Madrid. Armengol muss nun in Abstimmung mit Sánchez den Termin für die Abstimmung im Unterhaus über die Kandidatur des 51-jährigen Sozialisten festlegen.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/JUANJO GUILLEN Pedro Sánchez bei König Felipe VI.