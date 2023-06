Spaniens Premier zu Beginn des EU-Ratsvorsitzes in Kiew

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez reist am Samstag zur Übernahme der turnusgemäßen EU-Ratspräsidentschaft in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Damit will er die fortdauernde Unterstützung der Europäischen Union für das von Russland angegriffene Land unterstreichen. Das viertgrößten EU-Land tritt für die kommenden sechs Monate die Nachfolge Schwedens an.

BILD: SN/APA/AFP/JOHN THYS Spaniens Regierungschef Sanchez