Spaniens Sanchez startet neuen Versuch für Regierungsbildung

Kurz vor Ablauf der Frist für eine Regierungsbildung will Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez einen neuen Anlauf für eine Koalition mit der linken Unidas Podemos nehmen. Diesen Dienstag werde seine sozialdemokratische PSOE ein Regierungsprogramm vorschlagen, sagte er in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "El Pais".

SN/apa (afp) Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez wil es nocheinmal wissen