Spaniens Sozialisten wollen Koalition mit Linkspopulisten

Die Sozialisten des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez streben eine Regierungskoalition mit der linkspopulistischen Unidas Podemos (UP) an. Sanchez und UP-Chef Pablo Iglesias hätten bereits einen "Vorvertrag" für ein Koalitionsabkommen abgeschlossen, berichteten spanische Medien unter Berufung auf Kreise in beiden Parteien.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Pedro Sanchez strebt linke Regierung an