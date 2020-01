Spaniens Wahlbehörde setzte Kataloniens Regionalpräsident ab

Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra soll sein Amt abgeben: Die spanische Wahlkommission ordnete am Freitag an, dem Unabhängigkeitsbefürworter sein Mandat im Regionalparlament in Barcelona zu entziehen, womit er auch sein Amt als Regionalpräsident verlieren würde. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil gegen Torra wegen "Ungehorsams".

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Quim Torra wird "Ungehorsam" vorgeworfen