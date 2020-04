Trotz immer noch steigender Infektionszahlen wagt Spanien erste Lockerungen. Baugewerbe und Industrie werden wieder hochgefahren.

Zwei Meter Sicherheitsabstand. Misstrauische Blicke der Menschen, die in den U-Bahn-Stationen auf den nächsten Zug warten. Schutzmasken oder Tücher vor Mund und Nase. Hunderttausende Menschen waren am Ostermontag, der in Spaniens Hauptstadt Madrid kein Feiertag ist, wieder auf dem Weg ...