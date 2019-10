Spanischer Diktator Franco unter Protesten exhumiert

Der spanische Diktator Francisco Franco ist fast 45 Jahre nach seinem Tod und unter den Protesten Hunderter Anhänger aus dem Grab geholt worden. Die streng abgeschirmte Exhumierung Francos (1892-1975) fand am Donnerstag im Mausoleum im "Tal der Gefallenen" nordwestlich von Madrid statt. Der Leichnam wurde per Hubschrauber zum Friedhof El Pardo-Mingorrubio am Nordrand der Stadt gebracht.

SN/APA (AFP)/JUAN CARLOS HIDALGO Der Diktator kommt von seinem Mausolem in ein gewöhnliches Grab