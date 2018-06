Spanischer Ex-Premier Rajoy tritt als Parteichef zurück

Der spanische Ex-Ministerpräsident Mariano Rajoy nimmt nun auch den Hut als Chef der konservativen Volkspartei (PP). "Das ist das beste für mich, für die Volkspartei und für Spanien", sagte Rajoy am Dienstag nach einer Vorstandssitzung seiner Partei in Madrid. Rajoy war am Freitag infolge eines beispiellosen Korruptionsurteils gegen zahlreiche PP-Spitzenvertreter vom Parlament gestürzt worden.

SN/APA (AFP/Archiv)/GABRIEL BOUYS Mariano Rajoy zieht die Konsequenzen