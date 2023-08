Spanischer König beendet Gespräche zur Regierungsbildung

Der spanische König Felipe VI. beendet am Dienstag seine Konsultationen mit Parteichefs über die Bildung einer neuen Regierung. Zum Abschluss der zweitägigen Gespräche wird der Monarch am Nachmittag in seiner Residenz im Zarzuela-Palast in Madrid den geschäftsführenden sozialistischen Premier Pedro Sánchez und Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Volkspartei empfangen. Anschließend könnte Felipe einen der beiden mit der Regierungsbildung beauftragen.

BILD: SN/APA/AFP/YUKI IWAMURA Felipe VI. empfängt Sánchez und Feijóo