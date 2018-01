Spanischer König ehrte am 50. Geburtstag Tochter Leonor

Königliche Ehrbezeugung für eine Zwölfjährige: Der spanische König Felipe VI. hat an seinem 50. Geburtstag seine erstgeborene Tochter Leonor mit einer hohen Auszeichnung geehrt. Während der Zeremonie im königlichen Palast in Madrid ernannte Felipe die Thronfolgerin am Dienstag zur "Dame des Ordens vom Goldenen Vlies".

SN/APA (AFP)/JUAN MEDINA Familienangelegenheit von öffentlichem Interesse