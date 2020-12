Spanischer König kritisiert Fehlverhalten seines Vaters

König Felipe von Spanien ist in seiner traditionellen Weihnachtsansprache im Fernsehen hart mit seinem Vater Juan Carlos ins Gericht gegangen. Moralische Grundsätze "verpflichten jeden ohne Ausnahme" erklärte Felipe VI. in seiner Rede am Heiligen Abend und nahm damit direkt auf die jüngsten Finanzbetrugsskandale um Alt-König Juan Carlos Bezug.

SN/APA (AFP)/ANDRES BALLESTEROS Felipe geht mit Vater hart ins Gericht