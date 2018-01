Spanisches Gericht schiebt Wahl Puigdemonts Riegel vor

Spaniens Verfassungsgericht hat einer Wahl von Carles Puigdemont zum Regierungschef Kataloniens in Abwesenheit am Samstag eine Absage erteilt. Er könne nur dann seinen Amtseid ablegen, wenn er physisch anwesend sei und eine gerichtliche Erlaubnis habe. Puigdemont lebt seit Oktober in Brüssel. Ihm droht wegen seiner Rolle bei den Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens in Spanien die Verhaftung.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Schlechte Karte für Separatistenführer Carles Puigdemont