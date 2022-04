Spannende Parlamentswahl in Slowenien erwartet

In Slowenien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Der Mitte-Rechts-Regierung des umstrittenen rechtskonservativen Premiers Janez Jansa droht die Abwahl. In Umfragen führt die grün-liberale Freiheitsbewegung (Gibanje Svoboda) von Quereinsteiger Robert Golob leicht vor Jansas Demokratischer Partei (SDS). Die besten Chancen, eine Parlamentsmehrheit zu erreichen, hat das links-liberale Lager. Auf alle Fälle dürfte das Rennen bis zuletzt spannend sein.

SN/APA/AFP/JURE MAKOVEC Wahlplakate zeigen Premier Janez Jansa