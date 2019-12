Spannung am SPD-Parteitag vor Chefwahl

Die deutschen Sozialdemokraten haben ihren mit Spannung erwarteten Parteitag begonnen. Die etwa 600 Delegierten werden an diesem Freitag in Berlin eine neue Parteispitze wählen und den Kurs der SPD in der Regierungskoalition mit den Christdemokraten bestimmen.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Scheidende Parteichefin Malu Dreyer wirbt für Einigkeit der SPD