Spannung vor Vergabe des Friedensnobelpreises

In einer Woche wird in Oslo der Friedensnobelpreisträger 2023 bekanntgegeben. Wie jedes Jahr herrscht im Vorfeld großes Rätselraten, wer es diesmal sein könnte. Das norwegische Nobelkomitee lässt sich wie immer nicht in die Karten schauen. Bekannt ist lediglich, dass heuer 351 Kandidaten - 259 Personen und 92 Organisationen - für den Preis vorgeschlagen wurden. Das ist die zweithöchste Anzahl an Vorschlägen seit der Stiftung des Friedenspreises Anfang des 20. Jahrhunderts.

BILD: SN/APA/AFP/FREDRIK SANDBERG In genau einer Woche wei§ man mehr