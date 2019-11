Spannung vor Wahl des neuen britischen Parlamentspräsidenten

Acht Kandidaten, fünf Minuten Redezeit, und ein auf Händen getragener Sieger: In London waren am Montag alle Blicke auf das Parlament gerichtet, wo am Nachmittag (ab 15.30 Uhr MEZ) der neue "Speaker" des Parlaments gewählt wird. Der als Favorit gehandelte Lindsay Hoyle sagte in einem Interview, er sehe die Aufgabe des Amtes vor allem in der Rolle eines "Schiedsrichters".

SN/APA (AFP/UK PARLIAMENT)/JESSICA In London wird einer neuer "Speaker" des Parlaments gewählt