Spannungen Frankreich und Italien: Salvini trifft Castaner

Der Anstieg der Spannungen zwischen Italien und Frankreich hat am Donnerstag Paris dazu veranlasst, seinen Botschafter aus Rom abzuziehen. Der italienische Innenminister Matteo Salvini kündigte nun ein Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Christophe Castaner in Rom an und lenkt so die Aufmerksamkeit auf italienische Linksextremisten, die sich seit Jahren in Frankreich aufhalten sollen.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Italiens Präsident Sergio Mattarella zeigte sich besorgt