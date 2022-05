Spannungen um "Flaggenmarsch" in Jerusalem

Der umstrittene "Flaggenmarsch" ultranationalistischer Israelis in Jerusalem hat am Sonntag neue Spannungen ausgelöst. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen beteiligten sich am Nachmittag Tausende Menschen am Marsch in der Altstadt von Jerusalem. Bereits vor Beginn lieferten sich Palästinenser Auseinandersetzungen mit israelischen Polizisten, die den Zugang zum Tempelberg bewachten. Die Sorge war groß, dass Ultranationalisten beim Marsch auch den Tempelberg betreten könnten.

SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI