Spannungen zwischen Serbien und Kosovo: Wenn nicht nur Grenzen blockiert sind

Serbien und der Kosovo ließen ihre ungelösten Probleme wieder gefährlich eskalieren. Experten erklären, wie bedrohlich die Lage wirklich ist und welche Rolle der Ukraine-Krieg dabei spielt.

Barrikaden, stundenlang blockierte Grenzübergänge zwischen dem Nordkosovo und Serbien, Schüsse militanter Serben in Richtung kosovarischer Polizisten: Am Sonntagabend kochte der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo wieder einmal gefährlich hoch. Die Ursachen dafür sind vielschichtig mit einer langen Geschichte - und die Perspektiven für die Zukunft versprechen auch keine rasche Besserung. Vedran Dzihic, Balkanexperte am Österreichischen Institut für Internationale Politik und Lektor an der Uni Wien, betont: "Der Dialog zwischen dem Kosovo und Serbien ist klinisch tot." Das Ergebnis sei ...