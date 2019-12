SPD beendet Parteitag mit Debatten über Außenpolitik

Die deutschen Sozialdemokraten setzen am Sonntag (09.00) ihren Parteitag in Berlin fort. Am letzten Tag des dreitägigen Treffens diskutieren die Delegierten unter anderem über Außen- und Sicherheitspolitik. Auch die Themen Bildung und Digitalisierung stehen auf der Tagesordnung. Danach ist gegen Mittag ein Schlusswort der neuen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vorgesehen.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN