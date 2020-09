SPD-Chef Scholz will Kanzler werden

Die deutschen Sozialdemokraten wollen sich im Rennen um die Kanzlerschaft trotz miserabler Umfragewerte nicht geschlagen werden. "Ich will Kanzler werden", sagte der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz der "Welt am Sonntag". Ziel sei ein Ergebnis deutlich über 20 Prozent bei der Bundestagswahl 2021, so Scholz. "Mit einem solchen Ergebnis führen sozialdemokratische Parteien in einigen skandinavischen Ländern die Regierung, das wollen wir auch schaffen."

SN/APA (dpa)/Bodo Schackow "Ich will Kanzler werden"