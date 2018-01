SPD drückt bei Beginn der Koalitionsverhandlungen auf Bremse

Nach dem knappen Parteitagsvotum für Koalitionsverhandlungen mit der Union steigen die deutschen Sozialdemokraten bei der Aufnahme von Gesprächen auf die Bremse. Die SPD werde "jetzt erstmal in dieser Woche beraten", wie sie in die Verhandlungen gehe, "auf welcher Grundlage, in welcher strukturellen und auch in welcher personellen Zusammensetzung", sagte Parteichef Martin Schulz am Montag.

Die engere Parteiführung soll nach Angaben aus SPD-Kreisen auf einer Klausur beraten, die in den nächsten Tagen stattfinden soll. Zugleich versicherte Schulz, dass die SPD darauf achten werde, "dass die Zeiträume, die wir jetzt in Angriff nehmen, nicht zu lang werden". Für den Montagabend ist ein Gespräch von Schulz, Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sowie dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer geplant.

Ein SPD-Sonderparteitag in Bonn hatte sich am Sonntag mit rund 56 Prozent für Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition auf Grundlage des Sondierungsergebnisses ausgesprochen. Zugleich meldeten die Sozialdemokraten bei der Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen, einer Angleichung von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen und einer Härtefallregelung für Flüchtlinge mit eingeschränktem subsidiären Schutz Nachbesserungsbedarf an.

Schulz machte deutlich, dass seine Partei "intensive und harte Verhandlungen" führen werde. Die "Interpretation von einigen Teilen der Union", das Sondierungsergebnis sei bereits das Endergebnis, wies er zurück. Nun werde "ein Verhandlungsbeginn gestartet", sagte der SPD-Chef. "Wir werden über alle Themen, die wir während der Sondierungen angesprochen haben, jetzt erneut reden."

Schulz sagte, dass es in einer zweistündigen Sonderfraktionssitzung eine "lebhafte Diskussion" über den Parteitag gegeben habe. Die Delegierten hätten in Bonn "nicht mit einer breiten, aber mit Mehrheit" entschieden, sagte er zu dem knappen Ergebnis. "Das Mandat ist ein Mandat." Mit dem Parteitagsvotum sei der Weg frei zur Aufnahme von Verhandlungen zur Bildung einer stabilen Regierung. "Das ist Rückendeckung."

In der Bundestagsfraktion erhielt Schulz lang anhaltenden Beifall für seine Ansage, dass man in Koalitionsverhandlungen gehe, um eine Regierung zu bilden. Bis zum Abschluss der Sondierungen hatte die SPD auf ergebnisoffenen Gesprächen beharrt. Schulz habe in einem leidenschaftlichen Plädoyer gesagt, dass man nun mit einer klaren Richtungsentscheidung des Parteitages in die Verhandlungen gehe, sagte eine Abgeordnete. Mit dem Beifall hätten die Abgeordneten ihm bestätigen wollen, "dass wir ihm dafür nun alle den Rücken stärken".

In der Fraktionssitzung gab es nach Angaben von Teilnehmern vor allem lobende Worte für Fraktionschefin Andrea Nahles, die auf dem Parteitag mit einer kämpferischen Rede Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen gefordert hatte. In einzelnen Redebeiträgen sei Kritik an Schulz' Auftreten auf dem Parteitag erkennbar geworden, der dort eine eher sachliche Rede gehalten hatte, die kaum Beifall erhielt. Am Ende hatte der Parteitag mit rund 56 Prozent Grünes Licht für Koalitionsverhandlungen gegeben.

Vertreter der deutschen Unionsparteien dämpften allerdings erneut Hoffnungen der Sozialdemokraten auf substanzielle Zugeständnisse in den Koalitionsverhandlungen. "Man kann jetzt nicht das, was besprochen worden ist, wieder infrage stellen", sagte Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) in einem Interview der "Bild"-Zeitung.

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) warnte im Südwestrundfunk (SWR): "Wer jetzt versucht, einzelne Teile wieder komplett aufzumachen, der macht das gesamte Paket wieder auf." Andere CDU/CSU-Politiker deuteten aber Entgegenkommen an, etwa beim Thema befristete Arbeitsverträge und Flüchtlingsnachzug.

(Apa/Ag.)