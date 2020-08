SPD gewinnt nach Scholz-Nominierung in Umfragen dazu

Nach der Nominierung von Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten haben die deutschen Sozialdemokraten einer Umfrage zufolge in der Wählergunst leicht zugelegt. Die SPD steigerte sich in einer am Mittwoch von der "Bild"-Zeitung veröffentlichten Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa von 16 auf 18 Prozent.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Olaf Scholz möchte Bundeskanzler werden