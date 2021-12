SPD, Grüne und FDP haben Koalitionsvertrag unterzeichnet

Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl in Deutschland haben SPD, Grüne und FDP ihr gemeinsames Regierungsprogramm besiegelt. Die Spitzenvertreter der Ampel-Parteien unterzeichneten dafür am Dienstag in Berlin ihren Koalitionsvertrag. Am Mittwoch soll der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag zum Kanzler gewählt und sein Kabinett angelobt werden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Angela Merkel (CDU), die im September nicht wieder kandidiert hatte.

SN/APA/dpa/Michael Kappeler Die deutsche Ampel-Koalition steht