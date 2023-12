SPD-Parteitag im Zeichen von deutscher Budgetkrise begonnen

Mitten in der schweren deutschen Budgetkrise hat am Freitag der erste SPD-Bundesparteitag seit zwei Jahren begonnen. Zum Auftakt stellen sich die beiden Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil sowie Generalsekretär Kevin Kühnert den rund 600 Delegierten zur Wiederwahl, die als sicher gilt. Mit Spannung wird allerdings erwartet, ob sich die schlechten Umfrageergebnisse der SPD und Frust über die Ampel-Regierung in den Wahlergebnissen niederschlagen.

BILD: SN/APA/DPA/KAY NIETFELD Scholz und SPD-Duo Klingbeil und Esken trotzen schlechter Stimmung