SPD stellt am Freitag Minister für deutsche Regierung vor

Die SPD wird am Freitagvormittag ihre Ministerliste für die neue deutsche Bundesregierung vorstellen. Am Freitagfrüh sollen zunächst das Präsidium und der Parteivorstand beraten, bevor gegen 10.00 Uhr die Öffentlichkeit informiert wird, wie die SPD am Mittwoch mitteilte. Im Anschluss ist eine Sitzung der Bundestagsfraktion vorgesehen.

SN/APA (dpa)/Daniel Bockwoldt Olaf Scholz soll Finanzminister werden