SPD, Union, Grüne, FDP nominieren Steinmeier für 2. Amtszeit

Die Partei- und Fraktionschefs von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP haben in einem gemeinsamen Brief offiziell ihre Unterstützung für eine zweite Amtszeit des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bekundet. Dieser werde von ihnen gemeinsam für die Wahl durch die Bundesversammlung am 13. Februar vorgeschlagen, heißt es in dem Schreiben an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas.

SN/APA/dpa/Bernd von Jutrczenka (Fast) alle wollen eine Wiederwahl Steinmeiers