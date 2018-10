SPD-Vize stellt Fortbestand von deutscher Koalition infrage

Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Ralf Stegner stellt den Fortbestand der Großen Koalition in Deutschland infrage. Die "katastrophale Entwicklung" der vergangenen Monate und das Wählervotum in Bayern zeigten eindeutig, "dass es so nicht weitergehen kann", sagte Stegner der "Welt" laut Vorausbericht.

SN/APA (dpa)/OLIVER BERG SPD müsse "in deutlicher Abgrenzung zur Union sagen, was wir wollen"