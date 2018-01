SPD-Vizechef warnt vor "Kurz-Programm" nach Neuwahl

SPD-Vizechef Ralf Stegner will seine skeptischen Parteikollegen mit der Warnung vor einem Rechtsruck wie in Österreich von einer Neuauflage der Großen Koalition in Deutschland überzeugen. Eine "Sturzwahl könnte leicht Albtraum mit gestärkten Rechten+(Kurz)Programm nach Österreichvorbild durch Spahn, Dobrindt & Liste Lindner werden", mahnte Stegner am Donnerstag auf Twitter.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Stegner spricht sich für Große Koalition aus