Die SPD-Führung in Deutschland hat sich für eine Doppelspitze für den Parteivorsitz ausgesprochen. Dies gab die kommissarische Parteichefin Malu Dreyer am Montag nach einer Vorstandssitzung in Berlin bekannt. Die neue Parteispitze soll von den Mitgliedern gekürt und dann im Dezember vom Parteitag gewählt werden.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Die kommissarische SPD-Parteichefin Malu Dreyer mit ihren Kollegen