SPD will Ergebnis des Koalitionsvotums am Sonntag mitteilen

Am Sonntagvormittag soll Klarheit herrschen, ob es in Deutschland auch in den kommenden vier Jahren eine Große Koalition von Union und SPD geben wird. Die SPD kündigte am Donnerstag an, dass sie dann das Ergebnis des Mitgliedervotums über den Koalitionsvertrag bekanntgeben wird.

SN/APA (dpa)/PAUL ZINKEN Sonntagfrüh wird es heißen: Die SPD-Würfel sind gefallen