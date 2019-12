SPD will Hartz IV hinter sich lassen

Die SPD will Hartz IV und somit die Agenda 2010 ihres früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder in zentralen Punkten überwinden. Dazu beschlossen die rund 600 Delegierten des SPD-Parteitags am Samstag in Berlin einmütig das Konzept für einen "neuen Sozialstaat". Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher sollen deutlich entschärft werden. Bei der Vorstandwahl erhielten prominente Vertreter einen Dämpfer.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Die SPD hält noch bis Sonntag ihren Parteitag in Berlin ab