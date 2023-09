Spekulationen um Namensänderung von Indien in Bharat

In Indien hat eine Einladung zu einem offiziellen G20-Abendessen für eine Kontroverse gesorgt und Spekulationen über eine Namensänderung des Landes genährt. In der Einladung in englischer Sprache wurde die Gastgeberin, Präsidentin Draupadi Murmu, nicht als "President of India", sondern als "President of Bharat" bezeichnet, wie örtliche Medien berichteten. "Bharat" ist ein altes Sanskrit-Wort für "Indien", das in dem Land etwa in der Verfassung als Synonym verwendet wird.

BILD: SN/APA/AFP/DIBYANGSHU SARKAR Präsidentin Draupadi Murmu als 'President of Bharat' bezeichnet