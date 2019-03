"Spiegel": EU-Politiker rügen rumänische Israel-Politik

Rumänien muss sich für den Plan, seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, heftige Kritik in der EU gefallen lassen, berichtet das deutsche Nachrichtenmagazin "Spiegel" am Samstag in einer Vorabmeldung. Rumäniens Ministerpräsidentin Viorica Dancila hatte am Sonntag in Washington angekündigt, die Botschaft ihres Landes in Israel nach Jerusalem zu verlegen.

SN/APA (AFP/Archiv)/FREDERICK FLORI Dancila kündigte an, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen