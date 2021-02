Spiel, Satz, Sexismus

Nach einer sexistischen Aussage ist Japans Cheforganisator der Olympischen Spiele zurückgetreten. Der Fall zeigt, wie tief in Japan die Abschätzigkeit für Frauen sitzt.

"Die olympische Fackel will ich nicht mehr tragen." Sinngemäß auf diese Weise hat Shinji Tsubokura vor einigen Tagen die Organisatoren der Olympischen Spiele von Tokio kontaktiert. Der 57-Jährige aus Fukushima hatte sich auf seinen Einsatz gefreut. Er wollte für ein paar Meter die olympische Fackel auf ihrem Weg in die japanische Hauptstadt tragen, wo am Abend des 23. Juli die Olympischen Spiele eröffnet werden sollen. Aber mit diesem symbolträchtigen Ritual würde Shinji Tsubokura die Positionen der Verantwortlichen mittragen, findet er. ...